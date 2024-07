Segurança em Joinville: instalação de novas câmeras diminui criminalidade

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Joinville, a maior cidade do estado, está intensificando seus esforços para aumentar a segurança pública com a instalação de novas câmeras de vigilância. Conforme comentado na Tribuna do Povo, a quantidade de crimes na cidade tem diminuído, e um dos fatores para essa queda é a presença das câmeras já instaladas. Agora, com mais equipamentos a serem implementados, espera-se uma maior redução nos índices de criminalidade e um ambiente mais seguro para todos os moradores. Lincoln Pradal traz mais detalhes sobre essa importante medida de segurança.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.