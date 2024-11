Secretário de Portos visita aeroporto de Jaguaruna e avalia concessão Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 29/10/2024 - 20h47 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h17 ) twitter

O aeroporto de Jaguaruna, um dos principais terminais aéreos do sul de Santa Catarina, recebe nesta quarta-feira, 30 de outubro, a visita do secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias. A agenda inclui uma análise detalhada das instalações e do processo de concessão em andamento. Vinícius Sieglitz, ao vivo de Criciúma, traz mais detalhes sobre os próximos passos do projeto de concessão e as impressões do secretário quanto ao futuro do aeroporto.

