SC tem quatro cidades entre as cinco com maior preço de imóveis residenciais no Brasil

Santa Catarina se destaca no mercado imobiliário brasileiro, com quatro cidades entre as cinco com os maiores preços de imóveis residenciais no país. Esse dado reforça a valorização crescente do mercado imobiliário catarinense, refletindo o alto padrão de vida e a atratividade das cidades do estado. Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema e Joinville são as cidades que se destacam nesse ranking. A repórter Daniela Ceccon traz os detalhes ao vivo sobre os motivos por trás desses altos preços e o impacto no mercado local e nacional. Com mais informações ao vivo direto de Florianópolis.

