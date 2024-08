São Paulo registra a tarde mais fria do ano nesta terça (13); temperatura será ainda menor na quarta Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/08/2024 - 15h58 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h56 ) ‌



São Paulo registrou, nesta terça (13), a tarde mais fria do ano segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. A previsão para esta quarta (14) indica que as temperaturas podem atingir 7 graus em média, mas com sensação térmica ainda menor. Desde a última quinta, a Defesa Civil está em alerta devido às baixas temperaturas. A partir da próxima quinta (15), é esperado um aumento nas temperaturas devido ao afastamento do ar frio sobre o oceano.

