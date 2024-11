São José realiza feirão de empregos para pessoas com deficiência a partir das 9h Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 09h18 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h18 ) twitter

Nesta quarta-feira, 16 de outubro, a cidade de São José realiza um feirão de empregos a partir das 9h, especialmente voltado para pessoas com deficiência. Arliss Amaro traz todos os detalhes ao vivo sobre esse evento que promete abrir novas oportunidades para a inclusão no mercado de trabalho. Com mais de 10,6 mil vagas de emprego abertas em Santa Catarina, essa é uma excelente chance para quem busca uma nova colocação profissional. O feirão conta com a participação de diversas empresas que valorizam a diversidade e a inclusão em suas equipes. Não perca essa oportunidade de transformar sua carreira.

