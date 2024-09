Santa Catarina realiza primeiro recambiamento de presos para o RS Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 11h54 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h27 ) ‌



Nesta quinta-feira (05), Santa Catarina está fazendo história com o primeiro recambiamento de presos para outro estado. A operação, que marca um momento inédito no sistema penitenciário catarinense, está sendo conduzida com precisão para transferir detentos para o Rio Grande do Sul. O objetivo é aliviar a superlotação nos presídios de SC e proporcionar melhores condições de segurança e gerenciamento. Paulo Metling está acompanhando a operação de perto e trará todos os detalhes ao vivo. Carlos Alves, secretário da SAP/SC, também está envolvido e fornecerá informações sobre a execução e os impactos desta ação.

