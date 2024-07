Santa Catarina lança programa 'Resposta SC+' para refugiados climáticos do RS

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

O governo de Santa Catarina lança nesta terça-feira (18) o programa "Resposta SC+" voltado para refugiados climáticos que chegaram do Rio Grande do Sul. Nesta primeira fase, o programa tem como objetivo principal a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, oferecendo apoio e oportunidades para integração na sociedade catarinense. Arliss Amaro traz as informações detalhadas sobre como o programa irá operar e o impacto esperado para os refugiados e para o estado de Santa Catarina como um todo.

