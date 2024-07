Santa Catarina confirma 140 casos da febre do Oropouche

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

A febre do Oropouche tem causado preocupação em Santa Catarina, com a confirmação de 140 casos da doença. A maioria dos casos está concentrada na região de Itajaí, conforme informações da repórter Greici Siezemel. A febre do Oropouche é uma doença viral transmitida por insetos, como mosquitos e flebotomíneos, e pode causar febre alta, dores de cabeça intensas, dores nas articulações e nas costas. As autoridades de saúde estão em alerta e reforçam as medidas de prevenção e controle para evitar a proliferação do vírus.

