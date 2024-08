Sabores da Mantiqueira: conheça o processo de produção de um dos melhores azeites orgânicos do mundo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/08/2024 - 10h12 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h13 ) ‌



No quarto episódio da série ‘Sabores da Mantiqueira’, é apresentado um projeto de produção de azeite orgânico. O projeto foi iniciado por um médico que se mudou para o interior de Minas Gerais e adquiriu sete alqueires e meio para cultivar oliveiras. Ele contou com a ajuda de um engenheiro agrônomo para enfrentar os desafios do cultivo.

