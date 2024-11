Rotary Club de Joinville comemora 90 anos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 25/10/2024 - 15h38 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h51 ) twitter

No próximo dia 26 de outubro, o Rotary Club de Joinville, junto com o movimento rotário de Santa Catarina, celebrará 90 anos de história e impacto social em um jantar especial na cidade. O evento contará com a presença inédita do Presidente Internacional de Rotary, Mario Cesar, uma grande honra para os rotarianos locais. Este marco destaca a relevância do Rotary, incluindo seu papel fundamental na erradicação da pólio. A celebração reitera o compromisso dos rotarianos com ações de transformação social, reforçando seu impacto positivo na comunidade e em campanhas humanitárias.

