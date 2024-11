Rodovias catarinenses: BR-101 registra movimento intenso no feriado Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/11/2024 - 12h02 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A BR-101 registra movimento intenso desde o início do feriado prolongado, e a expectativa é que o fluxo de veículos se mantenha elevado até o domingo, 17 de novembro. Motoristas devem redobrar a atenção devido ao aumento no tráfego, principalmente em pontos estratégicos da rodovia. Acompanhe informações sobre as condições das estradas, dicas para uma viagem segura e horários com maior movimento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.