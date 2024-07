Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Nos dias 11 e 12 de julho, a Orquestra Prelúdio realizará dois concertos imperdíveis na Sociedade Harmonia Lyra, como parte do projeto Orquestrando SC. Este projeto inovador visa quebrar as barreiras entre a música clássica e o rock, um dos estilos mais populares entre o público. Não perca a oportunidade de vivenciar essa fusão musical única! Saiba mais detalhes com o maestro Rafael Huch.

