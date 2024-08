Risco de transmissão da Mpox é baixo no Brasil Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/08/2024 - 12h19 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Organização Mundial da Saúde declarou o novo surto de Mpox como emergência sanitária global. Um surgimento recente de uma nova variante mais forte na República Democrática do Congo e em outros países africanos gerou preocupação entre as autoridades sanitárias. Os principais sintomas incluem febre, dor de cabeça e feridas na pele. A transmissão ocorre através do contato com lesões cutâneas ou secreções respiratórias ou ao compartilhar objetos usados por infectados. No Brasil, o Ministério da Saúde informou que o risco da transmissão é considerado baixo. Na Bahia, a ministra da Saúde anunciou a criação de um comitê operacional para enfrentar a disseminação do vírus após reunião com especialistas sobre reforço vacinal. Na cidade baiana de Ilhéus foi diagnosticado um paciente que apresenta boa condição clínica. No estado já são registrados 38 casos confirmados até agora este ano junto a dois sob investigação totalizando notificação nacional em torno dos709 casos e 16 mortes registradas até o momento.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.