Ribeirão Preto agora é, oficialmente, a Capital do Chopp e das Cervejas Artesanais. A fama e o crescimento do setor cervejeiro da cidade fizeram a Assembleia Legislativa do de São Paulo (Alesp) aprovar um projeto que dá o título à cidade. Ribeirão Preto tem atualmente mais de 20 cervejarias que fabricam a bebida, consumida aqui e em diversas partes do país.

*Reportagem exibida em 24/06/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.