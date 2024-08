Reunião do Ministério Público vai debater desafios de mobilidade na SC-401, em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/08/2024 - 08h19 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h13 ) ‌



A partir das 9 horas da manhã, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina realizará uma reunião crucial para discutir os desafios enfrentados na SC-401, uma das rodovias mais movimentadas de Florianópolis. O evento contará com a participação de representantes do Legislativo, Executivo, sociedade civil, FIESC e outras entidades convidadas. Durante a reunião, serão propostas soluções e projetos para melhorar a mobilidade e a fluidez do tráfego na rodovia, que dá acesso ao norte da ilha e tem sido um ponto crítico de congestionamento. O encontro ocorrerá no auditório do Edifício do Ministério Público do Estado, no centro de Florianópolis. Acompanhe a cobertura completa e entenda as propostas discutidas para enfrentar os desafios da SC-401.

