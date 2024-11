Resultado oficial do maior concurso público da educação de SC é divulgado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 11h53 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h16 ) twitter

Foi divulgado o resultado oficial do maior concurso público da história da educação de Santa Catarina. Mais de 75 mil candidatos se inscreveram para os cargos de professor e administrativo, com mais de 69 mil participantes nas provas. O documento com o resultado pode ser consultado no site:

www.concursos.furb.br . O concurso teve índices de ausência de 8% no primeiro dia e 12% no segundo.

