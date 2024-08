Região Norte de Santa Catarina enfrenta aumento de casos de dengue e mortes confirmadas Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/08/2024 - 21h28 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h39 ) ‌



Santa Catarina enfrenta um cenário alarmante com relação à dengue, destacando-se entre os estados brasileiros com o maior número de casos. A região Norte do estado é a mais afetada, registrando o maior número de mortes confirmadas pela doença. O repórter Márcio Falcão traz uma atualização detalhada sobre a situação da dengue em Santa Catarina, as medidas de controle em andamento e o impacto na saúde pública local. Confira.

