Redução de patamar da Bandeira Vermelha: conta de luz fica mais barata
05/09/2024 - 09h56 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h26 )



A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou uma redução no patamar da bandeira vermelha, o que significa uma diminuição no aumento da conta de luz mensal. Com o novo patamar estabelecido, o valor cobrado será de R$4,46 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Essa mudança proporciona um alívio nas despesas com energia elétrica, trazendo um impacto positivo para os consumidores. A redução é uma resposta às condições atuais do setor elétrico, e a nova tarifa entra em vigor a partir de hoje. Saiba mais sobre como essa alteração pode influenciar suas contas de luz e quais os próximos passos da ANEEL.

