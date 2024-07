REAJUSTE VALENDO: gasolina e gás de cozinha sofrem alteração no preço | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Em uma mudança significativa para o bolso do consumidor, a Petrobras anunciou um aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha. A gasolina subiu 7,1%, o que equivale a R$ 0,20 a mais por litro. Já o gás de cozinha terá um aumento de 9,8%, com o preço de venda para as distribuidoras passando para R$ 34,70 por botijão de 13kg.

Esse é o primeiro reajuste nos preços da gasolina em 2024 e também sob a gestão de Magda Chambriard na presidência da Petrobras. O último aumento da gasolina havia ocorrido em outubro de 2023. Já para o gás de cozinha, este é o primeiro reajuste do ano nos preços de venda.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), os preços praticados pela Petrobras para a gasolina estavam 18% abaixo dos valores de paridade com o combustível importado. Essa defasagem, de acordo com especialistas, pressionou a estatal a realizar o reajuste.

O impacto final no bolso do consumidor pode variar um pouco, dependendo da região e do posto de combustíveis. Em alguns postos, o preço da gasolina já está a R$ 6,27 o litro.

É importante lembrar que os aumentos da gasolina e do gás de cozinha afetam diretamente o custo de vida das famílias brasileiras. O transporte e a alimentação são itens essenciais do orçamento doméstico, e qualquer aumento nesses preços pode ter um impacto significativo no poder de compra das pessoas.

