Raio-x dos Cartórios: Facisc manifesta-se contra altas taxas de cartórios em Santa Catarina

A série especial "Raio X dos Cartórios", do Grupo ND, revelou dados alarmantes sobre as taxas praticadas por cartórios em Santa Catarina. Após o levantamento, a Facisc e outras entidades empresariais têm buscado soluções junto à Assembleia Legislativa do Estado para conter o aumento das taxas. Descubra as repercussões dessa investigação e como as entidades estão se mobilizando para influenciar políticas públicas que impactam diretamente o setor empresarial e a população catarinense.

