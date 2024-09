Queimadas em Patos de Minas aumentam 50% e preocupam autoridades | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 08h38 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h52 ) ‌



Em Patos de Minas, o número de queimadas aumentou em 50% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo um balanço realizado pelo Corpo de Bombeiros. O último grande incêndio registrado na região começou na noite de segunda-feira e só foi contido na terça-feira, após intenso trabalho dos militares, que seguem em alerta para impedir que o fogo volte a se alastrar.

O aumento das queimadas foi particularmente notável a partir do outono, com 52 ocorrências registradas em maio, 96 em junho, 112 em julho e 64 em agosto. Apesar de ser crime, o ato de atear fogo na vegetação continua sendo praticado por muitas pessoas na cidade. No início desta semana, um homem foi flagrado por câmeras de segurança colocando fogo em uma área de preservação ambiental no Parque Municipal Bosque da Memória, no bairro Jardim Europa.

Os bombeiros estão em constante alerta, principalmente nas áreas de pastagem, como no bairro Alto Limoeiro, onde as chamas têm sido frequentes. A situação demanda atenção redobrada para evitar novos focos de incêndio e minimizar os danos ao meio ambiente e à população local.

