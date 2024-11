QUAL É O MELHOR DATE? SOLTEIROS TÊM QUE FAZER O QUE O MESTRE MANDAR Aclr|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 10/11/2024 - 17h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h05 ) twitter

Dois solteiros tentam conquistar o coração da Bifão num date especial! Pra ajudar na missão, dois mestres na arte da pegação e phds em De Férias com Ex vão ajudar dando dicas importantes no ouvido, outras nem tanto! Quem vai mandar mehor no date?

Com Lipe Ribeiro, Manoel Rafaski e Bifão!

