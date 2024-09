Público prestigia primeiro final de semana do Festival de Petiscos, em Campos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 09/09/2024 - 16h48 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O primeiro final de semana do Festival de Petiscos do Farol, em Campos, já superou as expectativas. Dia de tempo agradável, muita diversão e grande público, marcaram o evento.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #festivaldepetisco #festival #petisco #culinaria #economia #faroldesaotome #turismo #camposdosgoytacazes

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.