Projeto de ampliação: SC-401 vai ganhar ciclovias, rotatórias e terceira faixa Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/08/2024 - 09h08 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Governo do Estado apresentou um detalhado plano de melhorias para a SC-401, em Florianópolis, durante uma reunião com entidades locais. As reformas incluem a construção de uma nova ciclovia, a implementação de rotatórias e a adição de uma terceira faixa, visando melhorar a fluidez do tráfego e a segurança dos usuários. O repórter Gabriel Prada traz todos os detalhes sobre o projeto, que promete transformar a infraestrutura da SC-401 e oferecer mais comodidade e segurança para os motoristas e ciclistas da região. Acompanhamos também as contribuições do secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, e do promotor de Justiça, Daniel Paladino.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.