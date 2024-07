Programe-se é o novo quadro do RJ Record

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

‌



A+

A-

Agora você vai ficar por dentro do que tem de melhor na região para seu lazer no final de semana. O quadro PROGRAME-SE será exibido todas as quintas no RJ Record, com apresentação de Manuela Escala.

#agendacultural #eventos #teatro #musica #programese

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.