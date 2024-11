Procura por capacitação e graduação é cada vez maior no interior do Rio Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 15/10/2024 - 16h18 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo o censo do Ministério da Educação, o número de estudantes nas instituições de ensino superior aumentou no Brasil. O cenário positivo também reflete no interior do Rio de Janeiro.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #universidade #universitarios #cursosuperior #cultura #ministériodaeducação #uenf #camposdosgoytacazes #interiordorio #qualificação #mercadodetrabalho

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.