Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro

A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 deste mês. Mais de 92 milhões de brasileiros serão beneficiados. Com a proximidade do natal, gastar o décimo terceiro comprando presentes pode ser uma tentação. Porém, é necessário ter calma nesse momento, para o dinheiro não ser gasto todo de uma vez. Para dar dicas, convidamos Carla Beni, economista e professora da FGV.

