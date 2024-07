Primeira Dama do Paraná, Luciana Saito Massa, e a presidente da Fundepar Eliane Carmona

Aclr |Do canal Grands no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A primeira-dama do paraná, Luciana Saito Massa fala ao Grands por Bessa sobre o projeto do planetário no Parque da Ciência Newton Freire Maia, na Região Metropolitana de Curitiba. Também participou da entrevista Eliane Teruel Carmona, presidente da Fundepar, órgão responsável pelo concurso que vai escolher o melhor projeto do local.

00:00 - Apresentação

4:30 - Ajuda ao Rio Grande do Sul

10:30 - O maior planetário da América Latina será no Paraná

Publicidade

17:33 - Parque da Ciência está ativo?

20:00 - Cidadania honorária de Curitiba

Publicidade

24:00 - Ratinho Júnior presidente em 2026?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.