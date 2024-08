Primeira balança de pesagem em movimento do Brasil é homologada | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/08/2024 - 13h04 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h55 ) ‌



Um marco para a infraestrutura rodoviária brasileira foi alcançado com a homologação da primeira balança de pesagem em movimento na velocidade da via. Localizada no quilômetro 640 da BR-365, em Uberlândia (MG), a balança foi instalada pela Ecovias do Cerrado e recebeu a aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Essa inovação tecnológica permite a pesagem de veículos comerciais de grande porte enquanto eles estão em movimento, sem a necessidade de parar em postos de pesagem tradicionais. A balança utiliza sensores e câmeras inteligentes para realizar a pesagem com alta precisão, mesmo em velocidades de até 90 km/h.

A homologação da balança representa um avanço significativo para o setor de transportes, pois agiliza o processo de pesagem, reduz filas e contribui para a segurança nas rodovias. Além disso, a tecnologia empregada na balança permite a coleta de dados em tempo real sobre o tráfego e as características dos veículos que transitam pela rodovia, o que pode ser utilizado para melhorar a gestão do transporte e a infraestrutura viária.

