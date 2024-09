Presidente da ABS destaca projetos para transição energética e redução de CO2 Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/09/2024 - 20h47 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABS) discutiu em uma entrevista a relevância e os projetos voltados para a transição energética e a redução das emissões de CO2. Ele detalha como essas iniciativas são essenciais para alcançar uma economia mais sustentável e combater as mudanças climáticas. A conversa aborda as estratégias implementadas e a importância dessas ações para o futuro energético do Brasil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.