Prefeitura e Corsan: quem responde por cratera em rua de Alvorada? Aclr|Do canal Record RS no YouTube 08/11/2024 - 14h36 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h31 )

Moradores do bairro Bela Vista, em Alvorada, na região metropolitana, convivem há mais de dois meses com um buraco no asfalto. Prefeitura e Corsan não se acertam sobre a responsabilidade pela cratera, que já tem mais de 5 metros de profundidade.

