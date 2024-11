Porto União: caminhão tomba e colide com poste de energia elétrica Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 18/10/2024 - 15h07 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h50 ) twitter

Um grave acidente foi registrado em Porto União, no Bairro São Pedro, onde um caminhão tombou e acabou colidindo com um poste de energia elétrica. O impacto foi tão forte que a estrutura não resistiu e o caminhão ficou suspenso pela fiação elétrica. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e equipes de resgate foram acionadas para realizar o salvamento. A ocorrência interrompeu o fornecimento de energia na região e causou transtornos no trânsito. Acompanhe todos os detalhes desse incidente com a cobertura de Edinei Wassoaski.

