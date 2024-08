População de SC pode parar de crescer em 40 anos, aponta IBGE Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 08h44 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h24 ) ‌



Um levantamento recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projeta que a população de Santa Catarina deve parar de crescer nos próximos 40 anos. De acordo com os dados, a tendência é que o número de habitantes comece a diminuir, reflexo de uma série de fatores demográficos, como a queda nas taxas de natalidade e o envelhecimento da população. A repórter Isabela Corrêa traz mais informações ao vivo, direto de Joinville, abordando as implicações dessas mudanças para o futuro do estado e o planejamento de políticas públicas para lidar com esse cenário.

