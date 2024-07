Polícia realiza megaoperação contra traficantes e milicianos em comunidades da zona oeste do Rio

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

A polícia realiza uma megaoperação em dez comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (15), para combater a intensa disputa entre traficantes e milicianos. Um homem foi preso com drogas e arma no Recreio dos Bandeirantes. Em outros pontos foram apreendidas granadas, arma e drogas. Cerca de 2.000 policiais atuam nas comunidades desde cedo com apoio aéreo e tecnológico. A ação visa retomar territórios e coibir as disputas criminosas na região marcada por confrontos frequentes nos últimos 2 anos.

