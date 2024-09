Polícia procura casal que vivia relacionamento extraconjugal e matou cunhado no litoral paulista Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/09/2024 - 11h13 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h13 ) ‌



Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, ocorreu um caso envolvendo dois casais. Mario Vitorino era casado com Marcelly Peretto e seu cunhado, Igor Peretto, estava casado com Rafaela Costa da Silva. Mario e Rafaela iniciaram um relacionamento extraconjugal. Quando Igor descobriu a traição durante uma discussão na casa do casal, ele foi assassinado por Mário. Após o crime ocorrido em um apartamento no quarto andar de um prédio na cidade, Mário fugiu com Rafaela. A polícia está à procura deles. As últimas informações indicam que eles passaram por um hotel em Guararema antes de seguir para o Rio de Janeiro.

