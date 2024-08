Podcast Joga nas 11: 'Verdade?!' Após sair do reality, Guipa é atualizado sobre o futebol brasileiro Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 02/08/2024 - 14h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Por ter ficado meses sob confinamento enquanto participava do reality 'A Grande Conquista 2', o jornalista e corinthiano Guipa ficou por fora de muitas histórias inesperadas do mundo da bola. A 'quase ida' de Dudu para o Cruzeiro, James reserva no São Paulo e craque da Copa América, Balotelli especulado no Timão, jogador levando tiro da PM... veja as reações de Guipa ao futebol brasileiro, que certamente não é para iniciantes!

#recordeuropa #guipa #joganas11

---

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.