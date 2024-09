Planalto Norte enfrenta período de baixa umidade e risco de incêndios Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 05/09/2024 - 15h29 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h46 ) ‌



O Planalto Norte está passando por um dos períodos de menor umidade no ar, o que eleva o risco de incêndios. Para abordar essa questão, Leonardo Carriel conversou com um bombeiro sobre os cuidados essenciais que a população deve ter para prevenir incêndios durante esse período crítico. Acompanhe as orientações e recomendações na Tribuna do Povo.

