Pirâmide Boulevard: um novo conceito de empreendimento para o seu negócio em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 14h09 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Pirâmide Boulevard, localizado no coração de Uberlândia, oferece um ambiente único e estratégico para empreendedores de diversos segmentos. Com uma área construída de quase 870 mil metros quadrados, o empreendimento proporciona uma excelente visibilidade e acessibilidade, com cerca de 25 mil veículos passando diariamente pelo local.

A inspiração para criar o Pirâmide Boulevard surgiu da necessidade de oferecer um espaço que unisse conforto, praticidade e segurança para empreendedores. O resultado é um conjunto de lojas com tamanhos variados, a partir de 25 metros quadrados, que podem ser adaptadas de acordo com as necessidades de cada negócio. A localização estratégica, no bairro Aparecida, garante um fluxo constante de clientes e facilita o acesso aos principais pontos da cidade.

Um dos diferenciais do Pirâmide Boulevard é a facilidade para estacionar. O empreendimento oferece 200 vagas de estacionamento, garantindo a comodidade dos clientes e dos próprios empreendedores. Além disso, a estética do local, com um design moderno e aconchegante, cria um ambiente agradável e convidativo.

A história de Fabiana, uma empreendedora que encontrou no Pirâmide Boulevard o espaço ideal para sua esmalteria, é um exemplo do potencial desse empreendimento. Com a necessidade de um local que atendesse a demanda por serviços de beleza de forma rápida e prática, Fabiana encontrou no Pirâmide Boulevard a solução perfeita. A localização estratégica e a facilidade de acesso permitiram que ela atendesse seus clientes de forma eficiente, sem a necessidade de agendamento prévio.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=qCSRa6jYXIw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=FcYqrvHUk6w

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZVz1k15NRKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.