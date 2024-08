Pinguins na praia: número de resgates cresce no Rio de Janeiro e surpreende especialistas Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 05/08/2024 - 00h27 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h04 ) ‌



Já imaginou estar na praia e dar de cara com um pinguim? Apesar de viverem em regiões geladas, eles aparecem no litoral do Rio de Janeiro. A visita dessas aves marinhas está cada vez mais frequente. A quantidade de pinguins resgatados nessa temporada surpreendeu os pesquisadores. Devolver esses animais à natureza é um desafio.

