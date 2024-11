PESQUISADORA: Marilia Crozara reflete sobre o processo de envelhecimento Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/10/2024 - 13h28 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h56 ) twitter

O processo de envelhecer desperta uma série de sentimentos e reflexões. Enquanto a idade avança, as vivências acumuladas trazem sabedoria, mas também provocam questionamentos e, por vezes, medos sobre o futuro. Outubro, mês dedicado a discussões sobre o envelhecimento e a qualidade de vida na terceira idade, é uma oportunidade para aprofundar essas conversas.

A professora Marília Crozara, doutora em Estudos Literários, lança seu mais recente livro, Ferrugens na Roda do Tempo, onde reflete sobre o envelhecer e o impacto desse processo em nossas escolhas e perspectivas. O lançamento acontecerá em Uberlândia, no dia 26 de outubro, às 18h, na Rua Benjamin Constant, 670, no bairro Aparecida.

