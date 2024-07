Pesca do camarão será proibida em algumas regiões de SC a partir de segunda-feira

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

A partir da próxima segunda-feira (15), começa o período de defeso do camarão, o que proíbe a pesca dessa espécie em algumas regiões de Santa Catarina. Esta medida visa proteger o camarão durante seu período de reprodução. A repórter Rachel Schneider traz as informações ao vivo de Criciúma, detalhando as áreas afetadas pela proibição e as penalidades para quem não cumprir a medida, incluindo multas rigorosas. Fique atento para evitar penalizações e contribuir para a preservação dos recursos marinhos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.