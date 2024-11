Personagens de Joinville ganham vida em livros infantis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/10/2024 - 11h03 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h21 ) twitter

No Dia Nacional do Livro, destacamos um projeto inspirador que vem do Norte do Estado. A autora e ilustradora Martha Eberhardt publicou uma coleção de livros infantis que traz personagens conhecidos e que fazem parte da rica história de Joinville. A repórter Isabela Corrêa está ao vivo para nos mostrar mais sobre essa iniciativa que não apenas promove a leitura, mas também valoriza a cultura local. Os livros buscam encantar as crianças e fortalecer a identidade da cidade, apresentando histórias que despertam a imaginação e o amor pela literatura desde a infância. Com este projeto, o autor contribui para o desenvolvimento do hábito de leitura nas novas gerações.

