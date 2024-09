Perseguição policial em Joinville: carro de luxo furtado é recuperado Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 02/09/2024 - 15h18 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h50 ) ‌



Imagens exclusivas agora na Tribuna do Povo mostram uma intensa perseguição policial em Joinville. O criminoso estava a bordo de um carro de luxo que havia sido furtado. Felipe Bambace apurou todos os detalhes dessa operação que terminou com a recuperação do veículo. Acompanhe a reportagem completa com as imagens da ação.

