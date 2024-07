Pequenas e cheias de energia, elas sonham em brilhar no Festival de Dança de Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 24/07/2024 - 15h39 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h21 ) ‌



O Festival de Dança de Joinville não é apenas um palco para grandes nomes da dança, mas também uma vitrine para os pequenos talentos cheios de energia e sonhos. Neste evento, jovens bailarinas e bailarinos mostram sua paixão e dedicação, buscando brilhar com suas performances encantadoras. As coreografias apresentadas refletem a alegria e o entusiasmo desses pequenos artistas, que são o futuro da dança. Acompanhe essas apresentações emocionantes e descubra o talento e a energia que fazem do Festival de Dança um evento imperdível.

