Pensilvânia pode decidir eleição nos EUA e vira prioridade para Kamala e Trump Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/11/2024 - 10h20 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os eleitores nos estados pêndulos definirão o rumo da eleição americana. Existem sete estados classificados assim. O estado da Pensilvânia é considerado o mais importante para as eleições de 2024. Kamala Harris e Donald Trump realizaram comícios nesse estado para atrair os votos dos indecisos. Em disputa estão 19 votos no colégio eleitoral. Pesquisas recentes indicam empate entre Trump e Kamala Harris, ambos com 48% das intenções de voto. O candidato que conquistar a maior parte desse eleitorado poderá ter uma vantagem significativa na eleição.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.