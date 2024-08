Patrulha do Consumidor: Fã da Patrulha não recebe após pagar por luzes no cabelo e aciona Russomanno Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 30/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em dezembro do ano passado, Paloma contratou o serviço de um salão de beleza para fazer mechas no cabelo. Ela pagou pelo procedimento, mas as luzes nunca foram realizadas. Paloma é estudante de Direito e fã da 'Patrulha do Consumidor', logo, sem conseguir chegar a um acordo com o dono do salão de beleza, ela pediu ajuda para Celso Russomano.

#recordeuropa #cidadealerta #patrulhadoconsumidor

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.