Passageiros destacam série de problemas no transporte público de Rio das Ostras

Há muita insatisfação no transporte público de Rio das Ostras. Nossa equipe de reportagem conversou com alguns passageiros e foi uma chuva de reclamações: os usuários estão insatisfeitos com os horários, a superlotação das vans e o estado de conservação dos veículos.

