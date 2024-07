Partiu Cinema Deadpool & Wolwerine é a maior estreia da semana Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/07/2024 - 15h29 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h29 ) ‌



No "Partiu Cinema" desta semana, a grande estreia é "Deadpool & Wolverine", um dos lançamentos mais esperados do ano. A combinação explosiva de dois dos heróis mais icônicos da Marvel promete ação, humor e emoção em uma dose dupla. Prepare-se para um filme que vai agitar as salas de cinema e deixar os fãs vibrando. Não perca a chance de assistir a esta estreia imperdível que traz Deadpool e Wolverine em uma nova aventura cheia de adrenalina e diversão. Confira todos os detalhes e prepare-se para uma experiência cinematográfica inesquecível.

