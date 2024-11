Parte de casa desaba e família é obrigada a deixar imóvel em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/11/2024 - 09h40 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h01 ) twitter

Parte da casa onde o filho de Dona Marinda e Seu Hilderoni mora desabou na manhã deste domingo, causando grande susto e tensão para a família. O imóvel, que fica nos fundos da residência, apresentou rachaduras significativas nas paredes, no chão e teve a varanda e a área de serviço destruídas pela queda. A Defesa Civil interditou a casa por risco iminente de novo desabamento e orientou os moradores a retirarem apenas itens essenciais, como documentos e vestuários.

O problema teve início há dois anos, quando o vizinho iniciou a construção de um galpão, cuja obra pode ter causado danos estruturais ao imóvel. A Defesa Civil realizou uma vistoria e, com base nas condições do local, interditou a casa. O proprietário da obra será notificado para avaliar a situação e tomar as devidas providências, enquanto a fiscalização da Prefeitura também visitará o local. O aposentado, que mora no local há 53 anos, afirmou que o filho precisará alugar outro imóvel enquanto a questão não for resolvida.

