Parceria com poder público gera R$ 42 bilhões para pequenos negócios, segundo Sebrae

O microempreendedor e o pequeno empresário que precisam de recursos para superar as dificuldades financeiras e manter as atividades podem contar com o programa Desenrola Pequenos Negócios. O volume financeiro negociado ao longo de junho teve um aumento expressivo. Nos últimos dias do mês, o total renegociado chegou a quase R$ 2,5 bilhões. Isso representa quase 70 mil contratos renegociados e mais de 42 mil clientes beneficiados. O estado que mais renegociou dívidas foi São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. O balanço foi divulgado pelo minsitério do empreendedorismo, micro e pequenas empresas. O presidente do Sebrae, Décio Lima, comenta sobre o assunto e sobre o evento Transformar Juntos é realizado pelo Sebrae e estimula o desenvolvimento econômico e social dos municípios.

